Kalenderwoche 15 am KMU-Anleihemarkt - in der Woche nach Ostern gibt die Ekosem-Agrar AG vorläufige Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Demnach kann der Ekosem-Agrar-Konzern seine operativen Zahlen in 2022 vor allem aufgrund von Währungseinflüssen deutlich verbessern, allerdings ist der Geldtransfer von Russland nach Deutschland für die deutsche Holdinggesellschaft Ekosem-Agrar AG und deren Anleihegläubiger noch immer nicht möglich. Die Timeless Homes GmbH plant aufgrund der zunehmend erschwerten Geschäftsbedingungen in der Bau- und Vermietungsbranche erneut eine Laufzeit-Verlängerung ihrer Unternehmensanleihe 2013/23 (ISIN: DE000A1R09H8). Diese soll um zwei Jahre - bei weiterhin 9,00%-Verzinsung p.a. - verlängert werden. Die Abstimmung über die Prolongation und die weiteren Maßnahmen des Refinanzierungskonzeptes sollen Anfang Mai erfolgen.

Die Pferdewetten.de AG hat ihre neue Wandelanleihe 2023/28 ...

