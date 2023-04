LVMH Hermes Aktien - der Platow Brief stuft die Aktien nur noch als "HALTEN" ein. Mittlerweile sei in den Kursen der Luxusgüterhersteller viel der positven Entwicklung eingepreist, weshalb Platow trotz hervorragender Zahlen für beide Unternehmen die ehmalige KAUFEN-Empfehlung auf HALTEN zurückstuft. Hier die Begründung: Hochkonjunktur für französische Edelmarken Die abgelaufene Woche stand ganz im Zeichen der Luxusgüterhersteller. Mit LVMH und Hermès haben gleich zwei Branchenriesen Umsatzzahlen für das Q1 gemeldet. Als wir beide Unternehmen in PB v. 19.9.22 an gleicher Stelle gegenüberstellten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...