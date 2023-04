Osnabrück (ots) -Trittin: Keine Brennelemente mehr in Lingen produzierenGrünen-Politiker will Import von Uran aus Russland unterbindenOsnabrück. Nach dem Abschalten des Kernkraftwerks Emsland in Lingen sollte nach Meinung von Grünen-Politiker Jürgen Trittin auch die dortige Produktion von Brennelementen eingestellt werden. "Robert Habeck fordert zu Recht, den Import von Uran aus Russland im Rahmen des Sanktionsregimes zu unterbinden. In Lingen sollten nicht länger Brennelemente produziert werden", sagte Trittin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5486384