Über Jahre hinweg malten sich einige Anleger bei der Steinhoff-Aktie die große Comeback-Story aus, nachdem der Konzern durch einen Bilanzskandal an den Rande der Existenz getrieben wurde. Das Kalkül dabei war stets, dass sich hinter dem Ganzen ein gesundes Unternehmen verberge, und das war nicht einmal völlig an den Haaren herbeigezogen.Mittlerweile sind die Optimisten allerdings deutlich in Unterzahl geraten und das schmerzvolle Ende zeichnet sich immer mehr ab. Zumindest die Aktie von Steinhoff (NL0011375019) war eigentlich schon dem Untergang geweiht. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...