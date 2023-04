Alcon: das Spin-off von Nestlé hat sich gut entwickelt!

Sondereffekte verlangsamten das Wachstum im vierten Quartal 2022 bei Alcon (ALC). Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: ALC ISIN: CH0432492467

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Alcon-Aktie liegt im Halbjahresvergleich rund 10 Prozent im Plus. Die Seitwärtsbewegung der letzten Tagen könnte beim Ausbruch nach oben zu einem Long Trade einladen.

Chart vom 14.04.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 64.26 CHF

Meinung: Alcon hat sich als Spin-off von Nestlé seit seinem Börsengang im April 2019 gut entwickelt und ist bestrebt, weiterhin zu wachsen und zu expandieren. Mit seinen innovativen Produkten und einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Das Unternehmen aus Fribourg ist gut positioniert, um seine Position als führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde auszubauen. Im vierten Quartal 2022 verlief das Wachstum etwas langsamer als in der Zeit davor. Das lag an hohen Sondereinflüssen wie Währungsschwankungen, Zahlungen für Gewinnsteuer, Kosten für Rechtstreitigkeiten, Übernahme-Kosten sowie erhöhten Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Setup

Mögliches Setup: Unser Breakout-Setup orientiert sich mit Trigger und Stop Loss an der Seitwärtsbewegung, die sich in den letzten Tagen weiter verschlankte. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch 2. Februar. Die Zahlen für das erste Quartal 2023 werden erst am 9. Mai gemeldet, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade ohne weiteres denkbar ist.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ALC.

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2023

