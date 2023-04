EQS-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Die Naga Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts



15.04.2023 / 13:38 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Die Naga Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts - Hamburg, 15. April 2023. Der Vorstand der The Naga Group AG hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre mit einem Gesamtnennbetrag von USD 8.200.000,00 beschlossen. Der Gesellschaft liegt bereits eine Zeichnungszusage von einem Großinvestor vor. Der Ausgabebetrag entspricht 100% des Nennbetrags.Die Wandelschuldverschreibung hat einen Kupon von 11% und eine Laufzeit von 6 Monaten, vom 28. April 2023 bis zum 30. Oktober 2023. Der Wandlungspreis beträgt USD 1,97. Eine Wandlung ist während der Laufzeit jederzeit möglich. Bei vollständiger Wandlung erhöht sich das Grundkapital um Euro 4.162.436, dies entspricht ca. 7,7% des aktuellen Grundkapitals. Kontakt:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Vorstand

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com



