Es ist soweit: Nach zahlreichen Verschiebungen will Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX das Starship-Raumschiff und die Booster-Rakete Super Heavy auf ihren Jungfernflug schicken. Am Montag, 17. April 2023, soll der unbemannte Testflug in den Orbit starten. Im August 2021 hatte SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, sein Starship-Raumschiff erstmals in voller Größe - also aufgesetzt auf die Raketenstufe Super Heavy - präsentiert. Knapp 120 Meter hoch ist der Koloss und damit die größte und leistungsstärkste jemals gebaute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...