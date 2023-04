Der Glaube an die anhaltende Erholung ebbt derzeit an den Börsen nicht ab. DAX und Co haben ihre Jahreshochs noch immer im Visier und so manchem Titel gelingt ein charttechnischer Ausbruch. Erfreuliche Zahlen von Großbanken aus den USA verhalfen dabei am Freitag vor allem diesem Sektor zu Aufschwung, was sich auch hierzulande bemerkbar machte.Bei der Deutschen Bank (DE0005140008) führte das Ganze zu dringend benötigten Impulsen und schon fast zu einem Ausbruch in Richtung Norden. Das Papier verbesserte sich um respektable 4,6 Prozent und landete per ...

