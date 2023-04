Batteriemetall Geheimtipp: Profitieren Sie von historischer Rallye bei Batteriemetall-Aktien!

Anzeige / Werbung

Elektrofahrzeuge (EVs) werden immer beliebter und eine der Schlüsselkomponenten eines Elektrofahrzeugs ist seine Batterie, die elektrische Energie speichert, die den Motor antreibt. Doch welche Arten von Metallen sorgen dafür, dass Ihr Elektroauto reibungslos läuft?

Die EV-Batterien umfassen Lithium, Gold, Silber, Kobalt, Mangan, Aluminium, Nickel, Kupfer usw. Diese Metalle tragen dazu bei, ein starkes und langlebiges Gerüst für die Batterie zu schaffen.

In Elektroautobatterien werden verschiedene Metalle verwendet, jedes mit seinen Vorteilen. Die am häufigsten vorkommenden Metalle sind Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan usw. Diese Metalle sind wichtig für die Leistung und Lebensdauer der Batterie und eignen sich daher ideal für den Einsatz in Batterien.

Die in EV-Batterien verwendeten Metalle können in zwei große Kategorien eingeteilt werden:

Aktive Metalle: Lithium und Mangan sind die häufigsten aktiven Metalle in EV-Batterien . Diese Metalle werden ausgewählt, weil sie ein hohes elektrochemisches Potential haben , das es ihnen ermöglicht, große Energiemengen zu speichern und freizusetzen.

Inaktive Metalle: Die am häufigsten in EV-Batterien verwendeten inaktiven Metalle sind Kupfer und Aluminium. Diese Metalle werden ausgewählt, weil sie gute elektrische Leiter sind und nicht mit dem Elektrolyten reagieren.

Die Investition in wertvolle Metalle, die zur Herstellung von EV-Batterien verwendet werden, kann eine intelligente Möglichkeit sein , von diesem wachsenden Trend zu profitieren. Die Investition in Batteriemetalle ist jedoch auch eine Möglichkeit, auf das anhaltende Wachstum der Weltwirtschaft zu setzen. Die Nachfrage nach diesen Metallen wird weiterwachsen.

Wir möchten Ihnen heute ein Unternehmen vorstellen, welches sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Batteriemetall-Projekten in Kanada spezialisiert hat und Teil der grünen Energiewende werden möchte.

Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Batteriemetall-Projekten in Kanada spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Exploration, den Erwerb und die Erschließung von unerschlossenen Basismetallprojekten mit beträchtlichem Aufwärtspotenzial einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Gama Explorations konzentriert sich derzeit auf sein Lithium-Projekt Muskox in den Northwest Territories, das Kupfer-Molybdän-Projekt Big Onion in British Columbia und das kürzlich erworbene Nickelprojekt Tyee in Quebec.

Marc Ollinger von der Swiss Resource Capital AG stellt Ihnen das Unternehmen vor:

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die in der Präsentation angesprochenen Projekte:

Das Muskox Lithium Projekt

Das Projekt liegt 45 km östlich von Yellowknife, Northwest Territories, innerhalb der Yellowknife-Pegmatit-Provinz. Ein großer Teil des 50 km² großen Landpakets ist noch nicht ausreichend erkundet.

Gekennzeichnet durch einen grobkörnigen, spodumenhaltigen Pegmatit (der CM-1-Pegmatit) mit einer Streichenlänge von über 700 m und einer Mächtigkeit von bis zu 11 m an der Oberfläche.

Jüngste Kanalprobennahmen weisen auf Kontinuität des Spodumengehalts und Gehalte von bis zu 1,34 % Li 2 O auf 5 m und 1,26 % Li 2 O auf 11 m hin . Andere spodumenhaltige Pegmatite wurden etwa 1 km östlich von CM-1 dokumentiert. Das Projekt beherbergt auch mehrere Goldvorkommen.

Das Muskox Lithium Projekt ist weniger als 3 km südlich von Li-FT Power (WKN: A3DQFE) Mineralkonzessionen gelegen und ganzjährig erreichbar.

Schauen wir nun auf das…

Das "Tyee'-Nickelprojekt in Quebec

Das Projekt liegt 130 km nördlich von Havre St. Pierre, Quebec und ~ 12 km nördlich des Wasserkraftwerks Romaine IV. Gatineau umfasst einen einzelnen Claimblock von 625,9 km².

Die Tyee-Claims umfassen den Anorthositkomplex Havre St. Pierre, der bekannte Nickel-, Kupfer- und PGE-Vorkommen enthält. Die Tyee-Claims umfassen einige der anomalsten Sedimentproben in dem Komplex sowie geophysikalische Merkmale, die der benachbarten HSP-Nickel-Kupfer-Entdeckung von Go Metals (WKN: A3CRF0) ähneln.

Innerhalb der Claims ist eine ausgeprägte magnetische Anomalie vorhanden, die eine mafische bis ultramafische Zuleitung zum umgebenden Anorthosit (magnetisches Tief) darstellen könnte. Dieses Merkmal wird ein Hauptaugenmerk für die Exploration sein, da diese Arten von Feedern und Leitungen für Nickel-Kupfer-Sulfid-Kumulatsysteme aussichtsreich sind.

Last but not least wäre da noch das sehr aussichtsreiche…

Kupfer-Molybdän Projekt "Big Onion'

Das Konzessionsgebiet Big Onion liegt ungefähr im Zentrum von Astlais Creek und wird von Quarzdiorit-Porphyr und Quarz-Feldspat-Porphyr aus der späten Kreidezeit bis frühen Tertiärzeit unterlagert, die in mafische Vulkangesteine ??und Sedimente der Hazelton-Gruppe aus dem Jura eingedrungen sind. Die mehrphasige Intrusion bildete sich in einem nach Nordosten verlaufenden Lineament.

Das Projekt beherbergt eine historische Ressource von angezeigten 114,1 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,32 % Kupferäquivalent (CuÄq) mit formidablen 686,8 Millionen Pfund Kupfer und 21 Millionen Pfund Molybdän.

Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) konnte im letzten Jahr ein 300.000,- CAD schweres Explorations- und Evaluationsprogramms abschließen und identifizierte kürzlich erhöhte Goldwerte östlich der historischen Bohrungen.

Die Gesteinsproben wurden im gesamten Projekt und außerhalb des Gebiets der historischen Ressource entnommen, um neue Mineralisierungszonen zu identifizieren. Ein Bereich historischer Gräben nordöstlich der historischen Ressource ergab Proben mit bis zu 5,84 g/t Au und 0,419 % Cu.

Hinzu wurde eine detaillierte Datenanalyse und -auswertung begonnen, um "Big Onions'-Potenzial noch besser beziffern zu können.

Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) verfügt über ein überaus erfahrenes und erfolgreiches Managementteam, welches wachstumsorientiert mit Schwerpunkt auf technisch soliden Explorations- und Entwicklungsanlagen, agiert.

Top Managementteam

CEO & Direktor Mick Carew

Mit einer Kombination aus Kapitalmarkterfahrung und technischem Fachwissen ist Herr Carew seit über 25 Jahren im Bergbausektor tätig. Als Geologe verfügt er über Erfahrung in der regionalen und minennahen Mineralexploration, die er über einen Zeitraum von 15 Jahren für mehrere große und junge Bergbau- / Explorationsunternehmen bei einer Vielzahl von Uran-, Grund- und Edelmetallerzlagerstätten auf drei Kontinenten, einschließlich Australien, durchgeführt hat , Kanada und Asien. Mick hat auch Erfahrung in der Unternehmensführung auf Führungsebene. Als Research Analyst bei Haywood Securities nutzte Mick sein technisches Know-how, um Unternehmen und Projekte zu bewerten, die von der frühen und fortgeschrittenen Exploration über Ressourcen und Erschließung bis hin zur Produktion reichten.

VP-Exploration Jacob Verbaas

Dr. Verbaas ist ein Explorationsgeologe mit einem MSc. von der Universität Utrecht und promovierte an der Simon Fraser University. Seine Stärken liegen in der regionalen Ausrichtung sowie der Identifizierung und Umsetzung von Explorationsstrategien im Projektmaßstab. Er hat Erfahrung in Australien, Nordafrika und Kanada und ist seit 2017 in leitenden Positionen für kanadische öffentliche Explorationsunternehmen tätig.

Er hat das HSP-Projekt während seiner Zeit als VP-Exploration bei Go Metals gegründet und abgesteckt und ist Gründer, Direktor und CEO von CAVU Energy Metals. Dr. Verbaas ist ein registrierter professioneller Geologe bei EGBC.

Direktor Norman Brewster

Norman Brewster ist Präsident, Direktor und Chief Executive Officer von Cadillac Ventures Inc., einem erschließungsorientierten Explorationsunternehmen, und war Direktor von Continental Precious Metals Inc. einem Multi-Mineralien-Explorationsunternehmen, und von BWR Explorations Inc. Brewster ist ein ausgewiesener professioneller Geowissenschaftler bei Professional Geoscientists Ontario und wurde als Mitglied der Association of Geoscientists of Ontario zugelassen.

Technischer Berater Bill Cronk

Bill Cronk verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Geologe und Manager von Explorationsprogrammen für Edel- und Grundmetalllagerstätten in Afrika, Europa sowie Nord- und Südamerika mit Fachkenntnissen, die von der Basiserkundung bis hin zu fortgeschrittenen Stadien und Vormachbarkeitsarbeiten reichen . Herr Cronk hat unter anderem für führende Unternehmen der Bergbauindustrie wie Dundee Precious Metals und Northern Empire gearbeitet - das von Coeur Mining (NYSE: CDE) übernommen wurde, wo er unschätzbare Managementerfahrung sammelte und seine Fähigkeiten in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Projektgenerierung, Programmdesign, Budgetumsetzung und Projektmanagement.

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Gama Explorations wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser und Redakteur halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

