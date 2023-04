Baden-Baden (ots) -Frühjahrsausgabe der Samstagabend-Show erreicht Millionenpublikum / Fortsetzung im Herbst 2023 im SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und SRFGroßer Erfolg für Beatrice Egli und ihr Gastspiel im Ersten: "Die Beatrice Egli Show" hat mit ihrer Frühjahrsausgabe hohe Einschaltquoten und gute Marktanteile erreicht. Die vom SWR gemeinsam mit dem MDR und dem Schweizer Fernsehen SRF produzierte Musik- und Unterhaltungsshow mit Gastgeberin Beatrice Egli stieß im Ersten in der Primetime am Samstagabend (15. April 2023) auf ein hohes Publikumsinteresse. Es schalteten in Deutschland mehr als 3,66 Millionen Menschen ein. Die Show erreichte damit einen bundesweiten Marktanteil von 14,1 Prozent. Sie ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/musiksendungen-im-ersten/die-beatrice-egli-show/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL211c2lrc2VuZHVuZ2VuIGltIGVyc3Rlbi8yMDIzLTA0LTE1XzIwLTE1LU1FU1o) zu sehen. Auch beim jüngeren Publikum erzielte die Show gute Werte. "Die Beatrice Egli Show" gibt es seit April 2022, die Ausstrahlung im Ersten war eine Besonderheit. Die nächste Ausgabe im Herbst 2023 wird wieder wie gewohnt im SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und SRF gezeigt.Beatrice Egli: "Es war ein Abend, der ins Herz ging""Die Beatrice Egli Show" ist Teil einer Showkooperation zwischen SWR, MDR und SRF. Sie war erstmals im Ersten zu sehen. "Ich bin überglücklich, dass durch dieses Gastspiel im Ersten so viele Menschen ihren Samstagabend mit uns verbracht haben. Und dass ich gemeinsam mit meinen wundervollen Gästen einen bunten Abend voller Musik in so viele Wohnzimmer bringen durfte. Es war ein Abend, der ins Herz ging", sagt Beatrice Egli: "Nun freue ich mich ganz besonders, dass es im Herbst bereits weitergeht und wir uns erneut auf einen Abend mit bester Unterhaltung freuen dürfen."Die Show mit Roland Kaiser, "Pur", Camille u. a. auch in der ARD MediathekDie Gäste diesmal bei Beatrice Egli: Roland Kaiser, Mireille Mathieu, Peter Maffay, Bülent Ceylan, "Pur", Nik P., Ute Freudenberg, Johnny Logan, Gregor Hägele, Luna Klee, Lucas Fischer, Marina Marx, Camille, der "Canzonetta Kinderchor", das Schattentheater "Amazing Shadows" und das Stuttgarter Musical "Tanz der Vampire".Fortsetzung im Herbst 2023"Beatrice Egli erreicht mit ihrer Show die Herzen der Menschen und hat sich zu einer großartigen Moderatorin entwickelt, die spielend die leisen und lauten Töne trifft", sagt Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR: "Beatrice macht gemeinsam mit ihren Gästen Musik, vermittelt Emotionen und ist ein große Sympathieträgerin. Wir freuen uns sehr, dass es im Herbst gemeinsam mit MDR und SRF sowie mit Beatrice Egli weitergeht.""Die Beatrice Egli Show" in der ARD MediathekDie aktuelle Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show" ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/musiksendungen-im-ersten/die-beatrice-egli-show/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL211c2lrc2VuZHVuZ2VuIGltIGVyc3Rlbi8yMDIzLTA0LTE1XzIwLTE1LU1FU1o) abrufbar.Informationen, Fotos und ein Video unterhttp://swr.li/grosser-erfolg-fuer-beatrice-egli-show-im-erstenFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5486676