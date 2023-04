Wie startet der DAX in die neue Woche an der Börse? Und kann der DAX sein altes Rekordhoch bald überwinden? Zudem stehen Zahlen von SAP bevor und Anleger rätseln weiter über die Zinsen. Weitere Signale für ein nahendes Ende der US-Zinserhöhungen könnten den DAX in der neuen Woche über die 16.000-Punkte-Marke tragen. Denn abnehmende Inflationsraten lassen die Investoren auf kleinere Schritte der Notenbank Fed setzen. Eine wahrscheinlich erneut besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...