Die Aktie von Coinbase hat seit Anfang 2023 in der Spitze wieder mehr als 100 Prozent zugelegt. Rückenwind liefert dabei vor allem die Erholungsrally bei Bitcoin und anderen Kryptos, mit denen die Papiere des Börsenbetreibers in der Regel stark korrelieren. Analyst Dan Dolev von Mizuho bleibt aber dennoch bei seiner skeptischen Haltung.Der Grund: Während der Bitcoin in dieser Woche die 30.000-Dollar-Marke zurückerobert hat, konnte das Unternehmen davon im operativen Geschäft nicht profitieren, im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...