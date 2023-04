DJ Autozulieferer Bosch will über Zukunft deutscher Standorte reden

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach massiven Protesten der Beschäftigten bei Bosch wollen Unternehmen und Gesamtbetriebsrat nun Verhandlungen aufnehmen und bis Ende Juni abschließen. Dort sollen "Zukunfts- und Zielbilder" für die deutschen Bosch-Mobility-Solutions-Standorte entworfen werden, berichtet das Branchenmagazin "Automobilwoche". An den zehn deutschen Standorten der Sparte arbeiten rund 27.000 Beschäftigte. Ein Großteil von ihnen hängt von Verbrenner-Technologien ab, die nun immer weniger nachgefragt sind. Arbeitnehmervertreter sehen daher Tausende Jobs in Deutschland in Gefahr.

Ende Februar hatten die Betriebsräte aller Standorte bei einer Versammlung mit 17.000 Beschäftigten die Geschäftsführung zu Gesprächen gedrängt und weitere Proteste angedroht. Auslöser war die Entscheidung, die Produktion von Elektrokomponenten in Osteuropa anzusiedeln. "Wir wollen auf Augenhöhe mitreden und nicht nur mit Entscheidungen konfrontiert werden", kritisierte Betriebsratschef Frank Sell.

