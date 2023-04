München (ots) -Mannheim wahrt seine Aufstiegschancen mit einem 3:0 bei RW Essen. "Souveräner Auftritt. Endlich mal zu null", lobte Waldhof-Trainer Christian Neidhart. . "Wir sind so ein bisschen hintendran. Es war schon Pflicht, hier zu gewinnen." Zwei Punkte sind's auf Saarbrücken, das auf dem Relegationsplatz, Sonntag erwartet Mannheim Konkurrent Dresden (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport. Auffällig, wie clever Waldhof in Essen auftrat, während RWE wenig zwingend und schwach agierte, dafür gab's Pfiffe der rund 17.000 Zuschauer. Auch gegen Trainer Christoph Dabrowski - Essen hat als Fünfzehnter 5 Punkte auf einen Abstiegsplatz. Vermutlich wird der Druck auf den Trainer zunehmen, der sich nicht zur Disposition sieht: "Ich arbeite grundsätzlich sehr vertrauensvoll mit den Führungsleuten des Vereins. Wir gehen in eine Richtung." RWE-Ikone Simon Engelmann, der die einzige Essener Chance vergab: "Jetzt haben wir jede Woche nochmal ein Endspiel quasi. Jeder muss sich bewusst machen, dass wir voll im Abstiegskampf und dass es hier ums nackte Überleben geht." Auch für Zwickau, das nach dem 0:4 in Freiburg mit 7 Punkten Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz Vorletzter bleibt. "Jeder sollte sauer auf sich selbst sein. Weil das so einfach nicht funktionieren kann", schimpfte Zwickaus Kapitän Johannes Brinkies, während sein Trainer Thielemann die Heimstärke beschwört. Am Sonntag kommt RW Essen (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport).Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der beiden Sonntagsspiele - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen schließen Viktoria Köln und der MSV Duisburg den 32. Spieltag ab - ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport. Zum Auftakt des 33. Spieltags muss der aufstiegsambitionierte VfL Osnabrück in Halle punkten - am Freitag ab 18.30 Uhr live.Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim 0:3Noch 5 Punkte auf einen Abstiegsplatz, am Sonntag geht's nach Zwickau - Kellerduell. In Essen herrscht Abstiegsangst, vielleicht ein Grund für den uninspirierten RWE-Auftritt. Dazu die Pfiffe der Fans. Dicke Luft vor den wichtigen nächsten Wochen. "Wenig Ideen, wenig Esprit. Insgesamt haben wir uns schwergetan, Torchancen zu erspielen" konstatierte RWE-Coach-Christoph Dabrowski über die Fan-Pfiffe auch gegen ihn: "Am Ende geht's darum, nach 38 Spieltagen in der Liga zu bleiben. Darauf fokussiere ich mich mit meiner Mannschaft. Ich habe die totale Überzeugung, dass wird gemeinsam schaffen."Vermutlich wird der Druck auf den Trainer zunehmen, wie die Zusammenarbeit mit den Klub-Verantwortlichen aussieht: "Ich arbeite grundsätzlich sehr vertrauensvoll mit den Führungsleuten des Vereins. Wir gehen in eine Richtung. Wir können es grundsätzlich nur über Zusammenhalt schaffen. Wir brauchen auch die Fans."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=czhUTVRPRjdFSUlJQlRUcGt4a1ZQVXdlM09JdytzYTU5NFpkME1ML1ROUT0="Völlig verdiente Niederlage", murrte RWE-Ikone Simon Engelmann, der die einige Essener Chance vergab: "Wir haben jetzt die ganzen direkten Duelle. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Jetzt haben wir jede Woche nochmal ein Endspiel quasi. Jeder muss sich bewusst machen, dass wir voll im Abstiegskampf und dass es hier ums nackte Überleben geht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aXJmMStidk5jWkNvRlZWZ01sVkhiNVpYaVhMb2dtaS9XV3lMQXRJWklBTT0="Souveräner Auftritt. Endlich mal zu null", freute sich Christian Neidhart über einen starken Auswärtssieg ohne Gegentor. Schaut er mit 54 Punkten nun vor allem auf den Relegationsplatz? "Ich schaue nach Dresden. Das ist nächste Woche die nächste schwere Aufgabe. Da musst du erst mal bestehen.... Wir sind so ein bisschen hintendran. Es war schon Pflicht, hier zu gewinnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U3ZiSXJhS0dLbUpWMDd1U2lVaGRhRlk4Wll3eWhMY0FFZnB3WU9yTEF0ST0=SC Freiburg II - FSV Zwickau 4:0Eine rauschende 1. Halbzeit reicht dem jüngsten Team der Liga, um schwache Zwickauer "herzuspielen". Für den FSV, immer noch mit 28 Punkten Vorletzter, wird es mit 7 Punkten Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz immer schwerer."Das war's noch nicht. Das war ein sehr, sehr schlechtes Spiel speziell in der 1. Halbzeit von uns", sagt Trainer Ronny Thielemann. "95 Prozent reichen bei uns erst recht nicht." Hoffnung mache noch, die zuletzt gezeigten Leistungen Zuhause.Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SU03L0tCZGtUZS91UnZkandlVHJRdi9XQmw0TmhGcUVlc2FkdnNqRmdPRT0=Wie jede Woche ist der Kapitän Johannes Brinkies deutlich klarer in seiner Analyse, insbesondere zum 0:4 nach der 1. Hälfte: "So wie wir in der 1. Halbzeit aufgetreten sind, funktioniert das einfach nicht. Da hast du in der Liga nicht viel zu suchen. Jeder sollte sauer auf sich selbst sein. Weil das so einfach nicht funktionieren kann."Der Link zum Interview mit Analyse Brinkies: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UGZPbDdQL1g0TjJickhIczJYOXRiTVNCTWozZ1ZqbWtkSGtRTUUvS2tQRT0=Thomas Stamm kann mit seinen Freiburgern zwar nicht aufsteigen, aber alle ambitionierten Klubs weiter ärgern. Stamm war nach dem 4:0 zur Pause sogar etwas ungehalten, wie leichtfertig seine Bubis die weiteren Chancen verballerten. Wie Stamm tickt und welchen Anspruch er verfolgt, kann man gut aus dem Interview ablesen: "Die 1. Halbzeit war im Vergleich zur Zweiten deutlich effizienter. Man will immer weiter machen. Man hakt dann die 1. Halbzeit ab und will dann aufs Neue. Natürlich, wenn du die Chancen hast, dann willst du mehr. Hoffentlich willst du noch mehr. Thomas Stamm kann mit seinen Freiburgern zwar nicht aufsteigen, aber alle ambitionierten Klubs weiter ärgern. Stamm war nach dem 4:0 zur Pause sogar etwas ungehalten, wie leichtfertig seine Bubis die weiteren Chancen verballerten. Wie Stamm tickt und welchen Anspruch er verfolgt, kann man gut aus dem Interview ablesen: "Die 1. Halbzeit war im Vergleich zur Zweiten deutlich effizienter. Man will immer weiter machen. Man hakt dann die 1. Halbzeit ab und will dann aufs Neue. Natürlich, wenn du die Chancen hast, dann willst du mehr. Hoffentlich willst du noch mehr. Wenn du dann nach dem Spiel enttäuscht bis, dass du die 2,3 Chancen nicht machst, dann ist das ist ok. Denn genauso muss es sein." 