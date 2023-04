Straubing (ots) -



Erst jetzt bot Präsident Macron den Gewerkschaften an, über Themen wie schlechte Bezahlung oder eine Fortbildungsoffensive zu sprechen, anstatt dieses vorher oder zur gleichen Zeit zu tun. Der Präsident, der sich gerne so smart gibt, hat wenig politischen Instinkt bewiesen.Auch die handstreichartige Weise, wie er seine Reform durchsetzte, empört zu Recht. Die Regierung verkürzte die parlamentarischen Debatten auf das absolute Minimum, verordnete das Gesetz schließlich ohne Abstimmung in der Nationalversammlung und überstand ein Misstrauensvotum nur knapp. Dieses Vorgehen ist demokratieschädigend, denn es gehört zu den Aufgaben der Abgeordneten, über ein Thema, das die Menschen mehr umtreibt als jedes andere, zumindest zu diskutieren.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5486859