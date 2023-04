Wenn's läuft dann läufts!: Wochenrückblick KW 15-2023 - Positiver Start in die Berichtssaison…

Anzeige / Werbung

Die Finanzmärkte haben eine positive Woche hinter sich gebracht! Die Verlangsamung der US-Inflation und die guten Ergebnisse der europäischen Luxusaktien haben den Märkten weiteren Auftrieb verliehen.

neben der Inflation und den ersten guten Unternehmenszahlen, sogar von Seiten der amerikanischen Banken, sorgten für eine anhaltende Kauflaune bei den Investoren. So konnten beispielsweise der DAX um +0,62 % Dow Jones um +1,4 % zulegen.

Quelle: Wallstreet Online.de

Nicht so stark wie die Standardaktien präsentierten sich hingegen die Techaktien. Während die Nasdaq 100 sich noch mit einem "Miniplus" von rund 0,3 % ins Wochenende retten konnte, verlor der TecDax rund 0,6 %.

Energiesektor und Edelmetalle!

Zulegen konnte auch der Energiesektor. Die beiden wichtigsten globalen Öl-Benchmarks konnten in der vergangenen Woche zulegen und das bereits zum vierten Mal in Folge. Verantwortlich für die Steigerungen sind laut Marktbeobachtern das China/OPEC-Duo, das mit dynamischen Im- und Exporten seinen Wiederaufschwung beschleunigt, während die OPEC+ mit ihren Produktionskürzungen das weltweite Angebot verknappt. Anleger werten den Anstieg der Ölpreise scheinbar auch als Wirtschaftserholung, weshalb von weiter steigenden Preisen ausgegangen wird.

Auch der Goldpreis steigt und erreichte im Wochenverlauf sogar schon die Marke von 2.046,- USD pro Unze, wobei es am Freitag wieder etwas runter ging. Auch hier wirken die sinkenden Inflationsdaten, da die Anleiherenditen zurückgehen, was für Goldkäufer eine gute Nachricht ist.

Quelle: Wallstreet Online.de

Zudem hat das World Gold Council berichtet, dass der mit physischem Gold unterlegte börsengehandelte Fonds im vergangenen Monat starke Nettozuflüsse verzeichnet hat.

Makroökonomische und geopolitische Einflüsse lassen Investoren kalt!

Sogar die geopolitischen Nachrichten, dass China Taiwan eingekesselt hat, und auch die makroökonomischen Nachrichten, wie beispielsweise die US-Inflationszahlen für März ließen die Investoren kalt. Der Preisanstieg in den USA lag mit 5 % gegenüber dem Vorjahr zwar leicht unter den Erwartungen, ist aber nach wie vor noch hoch. Die Kerninflation, bei der der Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt wird, lag im März bei 0,4 % auf Monatsbasis und 5,6 % auf Jahresbasis.

Fazit:

Die Ertragssaison hat positiv begonnen und die Aktienmärkte sind weiterhin nahezu weltweit im Aufwind, insbesondere dank der guten Ergebnisse der großen US-Banken. Obwohl die Volatilität in Abhängigkeit von den nächsten Unternehmensergebnissen hoch bleiben könnte, hat der leichte Rückgang der Inflationszahlen die Anleger hinsichtlich der Entwicklung der Leitzinsen der Fed beruhigt. Allerdings sollte man bei der ganzen guten Stimmung auch bedenken, dass die steigenden Ölpreise die Inflationsdaten wieder anheizen können.

Das wiederum lässt uns zuversichtlich für Rohstoff- und Edelmetallaktien. Warum sich ein Investment in entsprechende Aktien noch lohnt, können Sie in den folgenden Artikeln in unserem Wochenrückblick nachlesen.

