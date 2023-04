Im Autobereich gab es in den letzten Wochen durchaus so manche positive Nachricht zu hören, doch am Horizont ziehen immer dunklere Wolken auf. Hauptsächlich fürchten viele Beobachter einen Einbruch der Nachfrage mit einer möglichen Rabattschlacht, was sich zum Teil schon beobachten lässt. Davon abgesehen werden die Aktien aus dem Bereich aber auch von anderen Faktoren beeinflusst.Bei Volkswagen (DE0007664039) steht aktuell mal wieder der Dieselskandal im Vordergrund, welchen das Unternehmen so schnell wohl auch nicht vollständig abstreifen können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...