E-Autos? Ja, bitte! Das gilt zumindest für Mercedes-CEO Ola Källenius. Dieser sieht sein Unternehmen klar auf den Elektroantrieb fokussiert - Technologieoffenheit hin oder her. Das scheint sich bei Mercedes auszuzahlen: Im ersten Quartal verkauften die Schwaben fast doppelt so viele E-Autos wie im Vorjahr. Doch wie weit kann das Wachstum noch führen? Was sagen die absoluten Zahlen? Wir machen den Vergleich und skizzieren Anlage-Chancen.

