Anfang Mai findet in Frankfurt die wichtigste Mining-Konferenz Deutschlands statt. Auf der Deutschen Goldmesse werden wieder einige Hochkaräter aus dem Rohstoffsektor dabei sein. Neben zahlreichen Unternehmen werden etliche Experten in Vorträgen ihre Sicht zum Markt präsentieren.

Goldpreis-Hoch bietet Chancen bei Goldminern

Gold hat die wichtige Marke von 2.000 US-Dollar je Unze überschritten. Zum Allzeithoch fehlen in US-Dollar nur noch wenige Prozent. Die Aktien der Unternehmen aus dem Sektor sind aber noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Erst allmählich machen sie sich auf den Weg gen Norden. Dabei steigen bei den Produzenten gerade die Gewinnmargen drastisch, dennoch werden sie gehandelt, "als stünde Gold bei 1.700 Dollar", wie es Investor jüngst ausdrückte. Wenn Gold auch nur das aktuelle Level halten kann, dürften die Q2-Zahlen bei den Minern glänzen. Nicht zu unterschätzen ist aber auch die zweite Reihe an Developern und Explorern. Hier wird schließlich durch den höheren Goldpreis das Metall im Boden immer wertvoller.

Für Investoren bedeutet das, dass man sich in diesem Markt nun positionieren sollte. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...