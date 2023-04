Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4189/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Sonderfolge S4/42 wurde auf dem super besuchten Börsentag Wien aufgenommen, mein deutscher Kollege Peter Heinrich und ich waren vor Ort und Peter hat mich gleich zum österreichischen Markt befragt. Das war stegreif , wie immer bei mir (bei ihm nicht) one take und nullkommanull vorbesprochen, beim Abendessen am Vortag haben wir ja eher über neue Audio-Formate (Stichwort: "Kapitalmarkthörbuch Österreich 2023") geredet. Peter hat mich zu meinem Nachnamen befragt, weiters zu ...

