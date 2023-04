Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen beendet, der ATX konnte den Tag mit einem Zuwachs von 1,0% beenden, was für die gesamte Woche gesehen eine Verbesserung von 1,6% bedeutete. Für deutlichen Auftrieb beim wichtigsten Aktienbarometer in Österreich sorgten nach einem gemächlichen Vormittagsgeschäft die Rekordergebnisse einiger US-Großbanken, in deren Windschatten ging es auch für die Wiener Bankaktien, die im ATX stark gewichtet sind, deutlich nach oben. So konnte die Bawag satte 2,7% höher schliessen, für die Erste Group ging es sogar um 2,9% nach oben und die Raiffeisen Bank International erzielte einen Anstieg von 1,5%. Auch die Immobilienwerte waren gesucht ...

