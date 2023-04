Audi wird in China keine weiteren Plug-in-Hybride anbieten und sich dort ganz auf rein elektrische Fahrzeuge konzentrieren. "Den Markt für Plug-in-Hybride überlassen wir den inländischen Herstellern", sagte ein Sprecher der Volkswagen-Tochter in einem Medieninterview. Einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge fällt die Entscheidung von Audi in eine Zeit, stark schrumpfender PHEV-Absatzzahlen deutscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...