Positive Quartalszahlen der großen US-Banken JPMorgan, Citigroup und auch Well Fargo konnten am Freitag nicht verhindern, dass die US-Börsen unter Druck gerieten. Auslöser für die negative Stimmung waren zunehmende Konjunktursorgen aufgrund der schwachen Einzelhandelsumsätze. Die Umsätze im US-Einzelhandel sanken im März um 1 % stärker als im Vorfeld von den Ökonomen erwartet. Außerdem kam von Fed-Mitglied Christopher Waller die Forderung, angesichts der immer noch hohen Inflation die US-Geldpolitik noch weiter zu verschärfen. Der Dow Jones gab um 0,42 % auf 33.886 Punkte nach, während der marktbreitere S&P 500 0,21 % auf 4.137 Punkte verlor. Der Technologieindex Nasdaq 100 konnte sich diesen Abwärtstrend ebenfalls nicht entziehen und beendete den Handel mit einem Minus von 0,23 % bei 13.079 Punkten. An den deutschen Börsen setzte heute Morgen der Dax seine Aufwärtstendenz fort. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,2 % bei 15.838 Punkten.



