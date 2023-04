Managed Services legen um 4 gegenüber dem Vorjahr zu und erzielen einen Rekordumsatz, während XaaS um 6 fällt

Laut dem jüngsten Branchenbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich, ging die Nachfrage nach IT- und Unternehmensdienstleistungen in Europa im ersten Quartal gegenüber dem Rekordquartal des Vorjahres um 5 Prozent zurück. Damit setzte sich die Serie von vier aufeinander folgenden Quartalen mit rückläufigen Zahlen fort.

Der EMEA ISG Index, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (Annual Contract Value, ACV) von 5 Millionen US-Dollar oder mehr erfasst, zeigt für den kombinierten Markt (Managed Services und Cloud-basierte As-a-Service) einen ACV von 7,4 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Dies entspricht einem Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Ergebnisse bleiben jedoch im Wesentlichen auf dem Niveau des vierten Quartals.

"Der Markt in der EMEA-Region verzeichnete im ersten Quartal gemischte Ergebnisse", so Steve Hall, President, EMEA, bei ISG. "Die Entwicklung auf dem Markt für Managed Services verlief im ersten Quartal relativ stabil. Der ACV stieg im Vergleich zum Vorquartal aufgrund starker Restrukturierungsaktivitäten und einer Rekordzahl an vergebenen Aufträgen. Der ACV für Cloud-Services hingegen war im Jahresvergleich erst zum zweiten Mal rückläufig und verzeichnete mit einem Minus von 6 Prozent den bisher größten Quartalsrückgang."

Der ACV für Managed Services lag mit 3,7 Milliarden US-Dollar um 4 Prozent über dem des vierten Quartals, sank jedoch um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Unternehmen in der Region schlossen im Berichtsquartal 292 Verträge ab, was einem Zuwachs von 14 Prozent gegenüber dem Vorquartal und von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Bereich Managed Services stieg der Umsatz mit IT-Outsourcing (ITO) im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 3,0 Milliarden US-Dollar, wozu vor allem der Bereich Anwendungsentwicklung und -wartung mit einem Anstieg um 38 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar beitrug. Das Business Process Outsourcing (BPO) hingegen brach im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 750 Millionen US-Dollar ein. Die BPO-Sparten, die im Berichtsquartal ein Wachstum verzeichneten, waren Engineering-Dienstleistungen, Finanz- und Buchhaltungsdienstleistungen sowie Facility-Management-Dienstleistungen.

Die Nachfrage nach Cloud-basierten Diensten (XaaS) sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar, wobei die Nachfrage nach Infrastructure-as-a-Service (IaaS) um 10 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar abnahm, während Software-as-a-Service (SaaS) einen Anstieg um 6 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar verzeichnete.

Geografische Performance

Der größte geografische Markt in der EMEA-Region ist nach wie vor das Vereinigte Königreich, wo der ACV von Managed Services im ersten Quartal 1,2 Milliarden US-Dollar betrug. Das entspricht zwar einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem vierten Quartal.

Der DACH-Markt (Deutschland, Österreich und die Schweiz) startete mit einem ACV von 730 Millionen US-Dollar schleppend ins Jahr 2023, was einem Rückgang von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und von 20 Prozent gegenüber dem vierten Quartal entspricht. Dies lag vor allem am Ausbleiben großer Deals auf dem Markt, obgleich der Dealflow gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 38 Prozent gestiegen ist.

Südeuropa, der Nahe Osten und Afrika (SEMEA) setze, angeführt von Frankreich, seine gute Leistung im ersten Quartal fort. Auf dem SEMEA-Markt wurden in diesem Quartal über 90 Managed-Services-Verträge im Wert von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar ACV abgeschlossen. Allein Frankreich konnte in diesem Quartal einen ACV von 635 Millionen US-Dollar erwirtschaften, was einem Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Globale Prognose für 2023

ISG setzte seine Prognose für das globale XaaS-Wachstum im Jahr 2023 auf 15 Prozent herab, was einem Rückgang von 200 Basispunkten gegenüber der Prognose vom Januar entspricht. Die globale Wachstumsprognose für Managed Services blieb mit 5 Prozent unverändert.

"Wir bewegen uns nach wie vor in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld, in dem Zinssätze, Inflation und Unruhen im Bankensektor die Hauptsorge der Unternehmenskunden sind", so Hall. "Vertragsabschlüsse werden vor allem im Bereich der Ermessensausgaben weiterhin genauer geprüft. Viele Unternehmen versuchen aktuell, ihre Kosten zu optimieren, ihre Effizienz zu steigern und ihre Anbieter zu konsolidieren."

Hall zufolge hat sich die Fluktuation stabilisiert und ISG rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einem Anstieg der Neueinstellungen. Der Rückgang der XaaS-Buchungen soll ihm zufolge voraussichtlich bis zum zweiten Quartal andauern, bevor die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte wieder anzieht.

Über den ISG Index

Der ISG Index ist als Referenzquelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Dienstleistungsbranche anerkannt. Er liefert seit 82 Quartalen die neuesten Branchendaten und -trends für Finanzanalysten, Einkäufer von Unternehmen, Software- und Dienstleistungsanbieter, Anwaltskanzleien, Universitäten und die Medien. Weitere Informationen über den ISG-Index finden Sie auf folgender Website.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes weltweit tätiges Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich. Als zuverlässiger Geschäftspartner von über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 Top-Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, operative Höchstleistungen und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation spezialisiert, wozu Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Sourcing-Beratung, Managed-Governance- und Risikodienstleistungen, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse gehören. ISG wurde 2006 gegründet und ist in Stamford, Connecticut, ansässig. Das Unternehmen beschäftigt mit über 1.600 Experten aus dem Bereich der Digitalisierung, die in mehr als 20 Ländern tätig sind, ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Markteinfluss, sein umfassendes Branchen- und Technologie-Know-how sowie seine exzellenten Forschungs- und Analysefähigkeiten auf Basis der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.isg-one.com.

