Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165



Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 38,00 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker



Deutschlands Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie verschiebt sich in das Jahr 2023. Signifikante Umsatzsteigerungen und stetige Margen-Verbesserung erwartet.



Die EQS Group hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz um 22,3% auf 61,43 Mio. EUR (VJ: 50,22 Mio. EUR) gesteigert, jedoch blieb das Wachstum unter der ursprünglich angegebenen Guidance (aus Q1 2022) von 30% bis 50%. Die Verzögerung der nationalen Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie in Deutschland war ein Grund für das geringer als erwartete Umsatzwachstum. Die Umsetzung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Ein Teil des Umsatzanstiegs stammt aus Basiseffekten aufgrund der Übernahme der Business Keeper GmbH. Die Whistleblowing-Software im Segment Compliance trug zudem signifikant zu den Umsatzzuwächsen bei.



Das EBITDA konnte im Jahr 2022 auf 4,57 Mio. EUR (VJ: 1,74 Mio. EUR) gesteigert werden, obwohl das Hinweisgeberschutzgesetz, welches als wichtiger Wachstumstreiber gilt, verzögert umgesetzt wird. Das Unternehmen verbesserte die EBITDA-Marge auf 7,4%, aber die eingesparten Kosten reichten nicht aus, um das untere Ende der zu Jahresbeginn ausgegebenen Spanne von 6 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR zu erreichen. Das Segment Investor Relations und das Segment Compliance zeigten positive Ergebnisse, während das EBIT aufgrund der Übernahme der Business Keeper GmbH und der einhergehenden Abschreibungen mit -3,58 Mio. EUR (VJ: -5,40 Mio. EUR) negativ blieb. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) betrug -5,34 Mio. EUR (VJ: -6,86 Mio. EUR), jedoch lag ein Steuerertrag von 2,01 Mio. EUR vor, was zu einem negativen Konzernergebnis von -3,33 Mio. EUR (VJ: -6,63 Mio. EUR) führte, welches damit jedoch im Vergleich zum Vorjahr besser ausfiel.

Das Unternehmen hat im März 2022 eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die in einer Verbesserung des Eigenkapitals auf 112,21 Mio. EUR (31.12.2021: 70,24 Mio. EUR) und der Eigenkapitalquote auf 59,3% (31.12.2021: 37,6%) resultiert hat. Der größte Teil der Mittel wurde für die Rückzahlung von Schulden verwendet, was zu einer signifikanten Reduzierung der finanziellen Schulden führte. Das Unternehmen hat auch das Akquisitionsdarlehen für den Kauf der Business Keeper GmbH neu strukturiert und wird ab Mitte 2023 mit der Rückzahlung beginnen. Die Nettoverschuldung sank deutlich auf 28,47 Mio. EUR (31.12.2021: 74,14 Mio. EUR). Trotz eines negativen Jahresergebnisses erzielte das Unternehmen einen deutlich positiven operativen Cashflow in Höhe von 5,43 Mio. EUR (VJ: 2,04 Mio. EUR) und einen soliden Free Cashflow von 2,60 Mio. EUR (VJ: -97,64 Mio. EUR).



Die Guidance für das Jahr 2023 sieht ein Wachstum von 15% bis 20% vor. Die Guidance beruht auf der Erwartung, dass das Compliance-Segment um 20% bis 25% wachsen wird, während der Bereich Investor Relations nur ein geringes Wachstum von bis zu 10% verzeichnen wird. Die EBITDA-Guidance für das Jahr liegt zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR. Das Unternehmen hat seine Mittelfristplanung verschoben, aber es wird erwartet, dass es weiterhin ein starkes Wachstum geben wird. So soll der geplante Umsatz von 130 Mio. EUR und die erwartete EBITDA-Marge von mindestens 30% nun 12 bis 18 Monate später als ursprünglich (2025) geplant erreicht werden. Bedauerlicherweise verspäten sich auch andere EU-Länder mit der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie, weshalb von der EU gegen sieben weitere Länder ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde.



Wir erwarten für das Jahr 2023 eine Umsatzsteigerung um 19,2% auf 73,20 Mio. EUR, gefolgt von 21,0% im Jahr 2024 auf 88,57 Mio. EUR, bzw. von 22,0% auf 108,06 Mio. EUR im Jahr 2025. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 10,43 Mio. EUR (VJ: 4,57 Mio. EUR) und eine deutliche Steigerung der EBITDA-Marge auf 14,3% (VJ: 7,4%). Wir prognostizieren, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren eine sukzessive Margenverbesserung erreichen wird und erwarten daher ein EBITDA von 16,95 Mio. EUR im Jahr 2024 bzw. 23,51 Mio. EUR im Jahr 2025.

Aufgrund der leicht reduzierten Prognose und des gestiegenen risikolosen Zinssatzes reduzieren wir unser Kursziel auf 38,00 EUR (bisher: 40,75 EUR). Es besteht weiterhin ein sehr hohes Upside-Potenzial und daher vergeben wir das Rating Kaufen.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26803.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 14.04.2023 (10:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 17.04.2023 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2023



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

