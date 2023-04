EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Sub Capitals GmbH ermöglicht erstmals professionelles Investieren mit KI für Privatanleger



17.04.2023 / 11:00 CET/CEST

Beteiligungsunternehmen Sub Capitals GmbH ermöglicht erstmals professionelles Investieren mit KI für Privatanleger Sub Capitals launcht börslich gehandeltes Zertifikat

Zeichnung des Zertifikats bis 21. April, Handelsstart: 24. April

Schweizer Großbank UBS als Emittent

Düsseldorf, 17. April 2023



Die Sub Capitals GmbH, ein FinTech Startup mit dem Ziel, Künstliche Intelligenz (KI) an den Finanzmärkten zu demokratisieren und dadurch einen fairen Zugang zu KI für alle zu schaffen, launcht börslich gehandeltes Zertifikat für Privatanleger. Bis zum 21. April kann das Zertifikat bei fast jedem Broker oder der Hausbank vergünstigt gezeichnet werden. Ab dem 24. April geht die KI live und kann wie ein ETF an der Börse gehandelt werden.



Seit drei Jahren wird die Technologie kontinuierlich weiterentwickelt. "Die KI hat sich nicht nur in hunderten Simulationen bewährt, sondern wurde auch über zwei Jahre mit Echtgeld getestet. Im äußerst schwierigen Marktumfeld von 2022 konnte so eine hohe einstellige Rendite erwirtschaftet werden", erklärt Marius Siegert, Co-Founder und CEO von Sub Capitals.



"Trade Republic hat die Anlage in Wertpapiere demokratisiert - Sub Capitals will es allen

Menschen ermöglichen, mit KI zu investieren. Damit werden zum ersten Mal Investitionen mit KI auch für Privatanleger verfügbar. Das finden wir äußerst spannend und unterstützen es weiterhin gerne tatkräftig", sagt Ingo Hillen, CEO der sino AG.



Die sino AG führt über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, eine mittlerweile siebenstellige Pre-Seed des Fintech Startups Sub Capitals GmbH an.



Details finden Sie unter: https://subcapitals.com?utm_source=sino&utm_medium=PM&utm_campaign=PR_UBS





Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040





