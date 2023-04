Die Volkswagen Bank hebt den Zins beim Tagesgeld kräftig an. Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) hat die Zinsen für das Tagesgeld kräftig erhöht. Für das Tagesgeldkonto ("Plus Konto" ) sind die Zinsen für Neukunden von zuvor 2,25 Prozent auf nun 3,10 Prozent angehoben worden - mehr Zinsen gibt es derzeit nicht (Stand: 17.4.2023). Der Satz gilt für die ersten sechs Monate bis zu einer Anlagesumme von 50000 Euro, danach gilt der Satz ...

