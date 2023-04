© Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa



Paukenschlag am deutschen Aktienmarkt! Der DAX markiert zu Wochenbeginn ein neues Jahreshoch. Knacken wir diese Woche die 16.000 Punkte-Marke?

Nach fünf Handelstagen, die der DAX in Folge im Plus geschlossen hat, macht der deutsche Leitindex genau da weiter und knackt zu Handelsbeginn ein neues Jahreshoch. 15.885 Punkte stehen auf dem Kurszettel. So hoch notierte der deutsche Leitindex zuletzt im Januar 2022.

Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, kommentiert in seinem Morgenkommentar vor Handelsbeginn: "Nun ergibt sich ein kurzfristiges Kursziel von rund 16.600 Punkten."

In dieser Woche öffnen in den USA viele Schwergewichte ihre Zahlenwerke. Bereits am Dienstag bilanzieren Netflix und die beiden Großbanken Goldman Sachs und Bank of America. Unser Börsenexperte Lars Wißler sieht den S&P 500 jetzt in einer guten Position, um die Marke von 4.200 Punkten in Angriff zu nehmen. Gute Vorgaben aus Übersee könnten dem deutschen Leitindex in dieser Handelswoche erneut viel Rückenwind verleihen.

Seit Jahresbeginn hat der DAX um rund 13 Prozent zugelegt. In den vergangenen vier Wochen summiert sich das Plus auf sieben Prozent. Der April gilt als bester Börsenmonat des Jahres. Seit 1988 legte der DAX in diesem Zeitraum um durchschnittlich 2,8 Prozent zu. Das bisherige Monatsplus liegt bei 1,1 Prozent und bestätigt diesen Trend bislang.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion