Charttechnisch befand die Nel ASA-Aktie sich in der vergangenen Woche eigentlich schon im Abwärtsstrudel, welcher das Papier gut und gerne in Pennystock-Regionen hätte befördern können. Genau dagegen wehren die Bullen sich allerdings momentan und wieder einmal steht die Marke bei 1,20 Euro im Fokus.Jene konnte am Freitag trotz grüner Vorzeichen zwar nicht überwunden werden. Mit einem Schlusskurs von 1,19 Euro kam Nel ASA (NO0010081235) dem aber verdächtig nahe und kurz nach Handelsbeginn am Montag waren weitere Zugewinne zu sehen. Im morgendlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...