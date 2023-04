Der Elektro-Primus Tesla wird erneut mit Sammelklagen in den USA konfrontiert. Dieses mal handelt es sich um die Einschränkung von Reparatur- und Serviceleistung.Der Elektrobauer Tesla (US88160R1014) sieht sich aktuell im US-Bundesstaat Kalifornien mit zwei weiteren Sammelklagen konfrontiert, die sich inhaltlich sehr ähneln. Die Sammelklagen führen konkret an, dass Tesla die Kunden bei der Wahl der Anbieter für Reparatur- und Serviceleistungen so einschränkt, dass diese gezwungen sind längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen und darüber hinaus auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...