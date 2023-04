Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12) den Umsatz um über 22 Prozent auf gut 61 Mio. Euro gesteigert, ist durch die Verschiebung der Whistleblowing-Richtlinie in der EU aber unter der ursprünglichen Prognose eines Wachstums von 30 bis 50 Prozent geblieben. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA im Jahr 2022 auf 4,57 Mio. Euro (GJ 2021: 1,74 Mio. Euro) gestiegen. Die EBITDA-Marge habe folglich auf 7,4 Prozent zugelegt. Trotz eingesparter Kosten sei das untere Ende der zu Jahresbeginn ausgegebenen Spanne von 6 bis 10 Mio. Euro nicht erreicht worden. Das Konzernergebnis habe sich auf -3,33 Mio. Euro (GJ 2021: -6,63 Mio. Euro) verbessert. Für 2023 sehe das Management ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent. Die Guidance beruhe auf der Erwartung, dass das Compliance-Segment um 20 bis 25 Prozent wachse, während der Bereich Investor Relations nur ein geringes Wachstum von bis zu 10 Prozent verzeichnen werde. Die EBITDA-Guidance liege zwischen 9 und 11 Mio. Euro. Demnach schätze das Analystenteam 2023 eine Umsatzsteigerung um 19,2 Prozent auf 73,20 Mio. Euro und ein EBITDA von 10,43 Mio. Euro. Aufgrund der leicht reduzierten Prognose und des gestiegenen risikolosen Zinssatzes senken die Analysten das Kursziel auf 38,00 Euro (zuvor: 40,75 Euro), vergeben aber weiter das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.04.2023, 11:30 Uhr)



