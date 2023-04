Der DAX und die Börse starten stark in den Montag: Der deutsche Leitindex legt direkt nach Börsenbeginn um 0,55 Prozent auf 15.895 Zähler zu und befindet sich somit nur noch knapp unter 16.000 Punkten. Doch dann fällt der Index zurück. Dabei stehen die Aktien von Traton, Vonovia und RWE im Fokus. Börsenanleger in Europa haben sich am Montag kaum aus der Deckung gewagt. Sie warteten auf im Wochenverlauf anstehende weitere Geschäftsberichte aus den ...

