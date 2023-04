Am 04.05.2023 findet im Lichthof der Zentrale des BGV in Karlsruhe das diesjährige Forum Süd-West aus der Reihe der AssCompact Wissen Veranstaltungen statt. Das Weiterbildungsevent soll Maklerinnen und Maklern Anregungen für den Vermittleralltag bieten.Weiterbildung und Networking Beim Forum Süd-West dreht sich alles um eine praxisnahe Vermittlung von Fachwissen. Auf dem Programm steht ein breites Spektrum an unterschiedlichen Themen. Neben der Weiterbildung wird bei der Veranstaltung Networking ...

