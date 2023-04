(shareribs.com) Washington 17.04.2023 - Die US-Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen in Rohstoffen in der vergangenen Woche nur geringfügig angepasst. Die größten Bewegungen gab es bei Kupfer und Rohöl. Wie die Energy Information Administration am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 11. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...