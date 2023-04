Paris (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) summierten sich im März 2023 auf 46,1 Mrd. Euro. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Vormonat, aber immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt, so die Experten von Amundi ETF.Anleger hätten global vor allem auf Bond-ETFs gesetzt, die um 32,9 Mrd. Euro zugelegt hätten. Aktien-ETFs hätten hingegen nur ein Plus von 9,6 Mrd. Euro verbucht. Der nordamerikanische ETF-Markt habe nach einem schwachen Vormonat im Regionenvergleich vorn (+32,6 Mrd. Euro) gefolgt vom europäischen (+11,9 Mrd. Euro) und dem asiatisch-pazifischen Markt (+1,0 Mrd. Euro) gelegen. ...

