In der norwegischen Hauptstadt Oslo sind am 16. April auf einen Schlag 183 neue Elektrobusse in Betrieb gegangen. Die Fahrzeuge vom Typ Solaris Urbino 18 electric werden in den Linienbereichen 1 (Innenstadt Nord-Süd) und 2 (Innenstadt Ost-West) eingesetzt. Bestellt hatte der Verkehrsbetreiber Unibuss die 183 E-Gelenkbusse wie berichtet im Januar 2022. Für den polnischen Hersteller war es seinerzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...