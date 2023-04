Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der deutlichen Aufwärtsverschiebung der EUR-Zinskurve in der Vorwoche sollte sich das Zinsbild in dieser Woche stabiler zeigen, so die Analysten der DekaBank.Die Risikoprämien für die EZB seien inzwischen deutlich angehoben worden und die ?STR-Forwards würden eine 30%-Wahrscheinlichkeit für einen 50 Basispunkte-Schritt am 4. Mai einpreisen. Zugleich lägen die Erwartungen für den Höchststand des Einlagensatzes der EZB bei realistischen 3,75%. Ohne deutliche Impulse von den Euroland Inflationszahlen würden weitere Aufwärtsrevisionen bei den EZB-Leitzinserwartungen zunächst wenig wahrscheinlich erscheinen, auch da die Ende der Woche zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindices für April etwas nachgeben sollten. Der Ausblick für die Credit-Märkte bleibe weiterhin konstruktiv, da die Investoren in diesem Segment eher untergewichtet seien. (17.04.2023/alc/a/a) ...

