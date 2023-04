Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche herrschte an den Kapitalmärkten nachösterliche Ruhe, so die Analysten der DekaBank.Die Turbulenzen im Bankensektor seien offenbar erst einmal vorüber. Vor diesem friedlichen wirtschaftlichen Hintergrund seien die Notierungen an den Aktienmärkten gestiegen. Und das, obwohl der Internationale Währungsfonds (IWF) in seiner neuesten Konjunkturprognose gewarnt habe, dass die Weltwirtschaft vor einer schwierigen Phase stehe. Die Inflationsbekämpfung führe zu höheren Zinsen und belaste damit das weltweite Wachstum. Mit einer Wachstumsprognose für 2023 von nur 2,8% habe der IWF alles andere als ein rosiges Bild für die Weltwirtschaft gemalt. Das Risiko weiterer Ungleichgewichten im Finanzsektor sei gestiegen. ...

