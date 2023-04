Amazon hat mit Bedrock eine eigene KI-Plattform angekündigt. Bedrock ist der Name der Cloud-Lösung, die zunächst allerdings nur einer beschränkten Anzahl an Kund:innen zur Verfügung stehen soll. Erst vor knapp einem Monat hat OpenAI mit GPT-4 die neueste Version seines Sprachmodells vorgestellt. Nun zieht mit Amazon ein anderer Tech-Gigant nach und versucht, ChatGPT und anderen KI-Systemen in diesem Bereich ordentlich Konkurrenz zu machen. Das Unternehmen stellte mit Bedrock nun sein eigenes KI-Portfolio vor. Dabei setzt der Cloud-Service auf AWS-Basis auf KI-Funktionalitäten, mit denen Nutzer:innen Text- und Bildinhalte sowie Chatbots entwickeln können ...

