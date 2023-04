© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - picture alliance / SULUPRESS.DE



Nicht jeder möchte direkt in Kryptowährungen oder Blockchainaktien investieren. Hier bieten sich Blockchain-ETFs wie der iShares Blockchain Technology ETF an. Die Performance ist top, aber es besteht ein Klumpenrisiko.

Der iShares Blockchain Technology ETF investiert laut BlackRock in Unternehmen, "die an der Erforschung, Umsetzung, Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien und -anwendungen beteiligt sind."



Allein seit Jahresbeginn hat der ETF um mehr als 83 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn nur rund 79 Prozent hinzugewonnen. Seit Auflegung des Blockchain-ETF Ende September 2022 liegt er immerhin noch 26 Prozent im Plus.





Im Gegensatz zu vielen anderen ETFs haben Blockchain-ETFs jedoch ein erhebliches Klumpenrisiko, da sie nur in einen Sektor investieren. Wenn der Kryptomarkt zusammenbricht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch der Blockchain-ETF crasht.



iShares ist nicht der einzige Anbieter, der einen Blockchain-ETF anbietet. Unter anderem gibt es den Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, den VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF, den HANetf ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity ETF und den WisdomTree Blockchain UCITS ETF.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion