Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" ging wieder der spannenden Frage nach, wie sich die Top-Subfondshäuser in den österreichischen Dachfonds geschlagen haben - und zeigt, wie sich deren Volumen in der Studie entwickelt hat, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsbranche blicke auf ein schwieriges Jahr zurück. Auch die österreichischen Dachfonds hätten im Jahresverlauf empfindlich an Volumen eingebüßt. Einige Subfondsanbieter hätten die Anforderungen der Dachfondsmanager im letzten Halbjahr aber besonders gut umsetzen können und würden allen Krisen zum Trotz zu den Gewinnern der aktuellen Dachfondsstudie zählen - andere Häuser hätten indes teils deutliche Einbußen hinnehmen müssen. ...

