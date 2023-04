Fondsmanager Frank nennt 5 plus 1 Punkte, weshalb Aktien aus seiner Sicht weiterhin alternativlos sind, und das schon seit vielen Jahrzehnten. Hier die Begründungen.17. April 2023. FRANKFURT (pfp Adisory). Vor wenigen Tagen stieß ich beim Aufräumen in einem alten Ordner auf einen 26 Jahre alten "Spickzettel". Tatsächlich wusste ich sofort, um was es sich handelte, im Gegensatz zu den anderen alten Notizen, bei denen ich das bald vergessen hatte: Ich hatte mir damals, im März 1997, ein paar einfache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...