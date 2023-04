In Europa ist BYD zwar bereits aktiv und bietet bisher drei Modelle zum Kauf an. Der Anteil am Gesamtabsatz ist allerdings äußerst gering. Nun schaltet der Konzern einen Gang hoch und will noch in diesem Jahr zwei neue Modelle in Europa auf den Markt bringen. Die Aktie generiert derweil ein frisches Kaufsignal.Konkret handelt es sich bei den für den europäischen Markt geplanten Modellen um das Kompaktmodell Dolphin und den Rivalen des Tesla Model 3, den Seal. Vorbestellungen sollen ab diesem Sommer ...

