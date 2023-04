Köln (ots) -"Erfolg ist kein Zufall" hieß der erste Film der renommierten Doku-Reihe "Menschen hautnah". Jetzt wird sie 30 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum am 20. April 2023 mit einer langen Nacht im WDR Fernsehen. Markenzeichen von "Menschen hautnah" sind die filmische Vielfalt, die Tiefe der Betrachtung und die besondere Handschrift der Kameraleute und Autor:innen. Eine Besonderheit sind auch Langzeitbeobachtungen. Ob Adolf-Grimme-Preis, Goldene Kamera, Civis Medienpreis oder Ernst-Schneider-Preis - Die "Menschen hautnah"-Produktionen haben viele Nominierungen, Preise und Auszeichnungen erhalten. Was die non-lineare Nutzung angeht, erfahren die Filme in der ARD-Mediathek eine hohe Akzeptanz und werden auf dem YouTube-Kanal "WDR-Doku" millionenfach geklickt.Anlässlich des Jubiläums zeigt das WDR Fernsehen am Donnerstag, 20. April 2023, ab 22.15 Uhr neun Filme der Reihe, die ungewöhnliche und berührende Geschichten von Menschen erzählen. Die WDR Mediathek zeigt ab 17. April 15 "Menschen hautnah"-Filme. Zum Auftakt der langen Nacht im WDR Fernsehen läuft die 60-minütige Neuproduktion "Zirkus is nich - Dominik und die Suche nach der verlorenen Kindheit" von Astrid Schult.Erstmals berichtete "Menschen hautnah" vor 17 Jahren über den damals 8-jährigen Dominik. Regisseurin Astrid Schult hatte ihn in seinem Alltag in einer Plattenbausiedlung in Berlin-Hellersdorf gefilmt. Dominik musste schon sehr früh Verantwortung übernehmen und sich auch um seine jüngeren Geschwister kümmern. Die alleinerziehende Mutter war arbeitslos und überfordert. Dominiks größter Wunsch war es, in den Zirkus gehen zu dürfen. Er blieb unerfüllt. Der Kontakt zur Autorin ist nie ganz abgebrochen. 17 Jahre später trifft Astrid Schult den erwachsenen Dominik wieder. Sie will wissen, was seitdem passiert ist und welche Spuren die schwierige Kindheit in seinem Leben hinterlassen hat. Haben Kinder wie er überhaupt Chancen in unserer Gesellschaft? Zirkus -so viel ist klar - ist immer noch nich. (Redaktion: Jessica Briegmann, Enno Hungerland)30 Jahren "Menschen hautnah" - Die lange Nacht am 20. April im WDR Fernsehen22.15 - 23.15 Uhr: Zirkus is nich / Autorin: Astrid Schult / Redaktion:Jessica Briegmann, Enno Hungerland (2023)23.15 - 00.15 Uhr: Jacky und die süße Gier / Autorin: Julia Horn / Redaktion: Enno Hungerland / unveränderte Wiederholung / 200800.15 - 01.00 Uhr: Der Tag, der in der Handtasche verschwand / Autorin: Marion Kainz / Redaktion: Enno Hungerland / 2001 (u.a. Adolf-Grimme-Preis, Axel-Springer-Peis für junger Journalist:innen)01.00 - 01.45 Uhr: Affenliebe: Frau Samel und ihre zwölf Schimpansen / Autorin: Claudia Ruby / Redaktion: Petra Nagel / 200901.45 - 02.30 Uhr: Versicherungsvertreter - Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker / Autor: Klaus Stern / Redaktion: Petra Nagel / 2012 (Ernst-Schneider Preis)02:30 - 03.15 Uhr: Versicherungsvertreter II - Die neuen Geschäfte des Mehmet Göker / Autor: Klaus Stern / Redaktion: Petra Nagel / 201503:15 - 04:45 Uhr: Die Meute - Macht und Ohnmacht der Medien / Autorin: Herlinde Koelbl / Redaktion: Enno Hungerland / 2001 (Goldene Kamera, Deutscher Kritikerpreis 2000)04:45 - 05:30 Uhr: Der Heiratsvermittler / Autorin: Martina Müller / Redaktion: Enno Hungerland / 1999 /05:30 - 06:15 Uhr: Nagendes Glück - Herr Schnecke, der Kaninchenzüchter / Autorin: Annette Zinkant / Redaktion: Enno Hungerland / 2004Die WDR Mediathek zeigt bereits ab 17. April 2023 15 Filme der Reihe:http://www.wdr.de/k/d83e20a7Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5487794