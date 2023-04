Schwalbach (ots) -Ganz egal, für welche Art der Haarentfernung frau sich entscheidet - sicher sollte die Methode sein. So komfortabel wie im Studio, aber ganz einfach in den eigenen vier Wänden gelingt dies mit dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL. Das handliche Gerät steckt voller Hightech-Power. So sorgt Brauns bestes IPL für monatelang seidig glatte Haut und ist auch im Intimbereich sicher anwendbar. Die Skin-Pro 2.0-Technologie mit der automatischen Haut- und Haartonerkennung und der Präzisionsaufsatz machen die Anwendung auch in diesem Bereich einfach und sicher.Für die dauerhaft sichtbare Haarentfernung greifen immer mehr Frauen zu IPL (Intense Pulsed Light)-Geräten. Die IPL-Technologie funktioniert durch Unterbrechung des Haarwachstums mithilfe von Licht: Kurze, sanfte Lichtimpulse dringen in die pigmentierten Haarfollikel ein, erhitzen diese und schon nach wenigen Anwendungen fallen die Haare dadurch auf ganz natürliche Weise aus und sorgen für langanhaltend glatte Haut.IPL im Trend - auch für den IntimbereichWährend viele Frauen ihr IPL schon erfolgreich für Beine, Achseln, Unterarme und in der unteren Gesichtshälfte benutzen, gab es zunächst eine Ausnahme: Für die Intimzone war eine Anwendung bisher nicht angeraten. Viele Frauen greifen daher für diesen Bereich zusätzlich zu anderen Methoden der Haarentfernung. Das hat jedoch Frustpotenzial: Von den 75 %¹ aller Frauen in Deutschland, die ihre Haare im Intimbereich entfernen, sind rund ein Drittel noch auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung für genau diesen Bereich. Insgesamt sind mehr als 85 %¹ der Frauen mit der Methode ihrer Intimrasur nicht zufrieden und berichten von Hautirritationen, Juckreiz, Pickelchen oder eingewachsenen Haaren. Das ist nicht nur unschön, sondern auch unnötig, denn das Silk-expert Pro 5 IPL von Braun bietet eine sichere, dauerhaft sichtbare Haarentfernung - auch im Intimbereich.Annie ist begeistert - immer noch und immer wiederAnnemarie Carpendale liebt ihr Silk-expert Pro 5 IPL und möchte ihre Begeisterung mit allen Frauen teilen: "Ich habe vor gut einem Jahr mit der IPL-Anwendung an den Beinen angefangen und hatte vorher viele Fragen. Je mehr ich dann über das Gerät und die SkinPro 2.0-Technologie wusste, desto sicherer habe ich mich gefühlt. Für mich gibt es kein anderes IPL als das von Braun. Mit dem Präzisionsaufsatz kann ich das Silk-expert Pro 5 IPL auch in sensibleren Bereichen problemlos anwenden."Expertin gibt grünes LichtDr. Melanie Hartmann ist schon seit mehr als 15 Jahren dermatologische Beraterin von Braun und erläutert: "Wenn eine Frau ihre Körperhaare dauerhaft entfernen möchte, sollte es hautschonend, sicher und komfortabel sein. Die Braun IPL-Technologie ist auch im Intimbereich sicher anwendbar, wie Braun jetzt bestätigt."100 Tage risikolos testenVon der Qualität, Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit des Silk-expert Pro 5 IPL können sich Verbraucherinnen bedenkenlos selbst überzeugen und das Produkt 100 Tage risikolos zu Hause testen. Gefällt es nicht, bekommen sie dank der Geld-zurück-Garantie den vollen Kaufpreis erstattet. Mehr Informationen unter braun.de/geldzurueck.Das gesammelte Pressematerial finden Sie unter diesem Link (https://t6df949f4.emailsys1a.net/c/41/6621703/7171/0/17177387/243/356549/2056d4f5c0.html).ProduktinformationBraun Silk-expert Pro 5 IPL: UVP* ab 519,99 Euro* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.¹Quelle: P&G, quantitative Onlinebefragung zu Haarentfernungsmethoden deutscher Verbraucherinnen, n = 738Über Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher/-Innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Procter & Gamble Service GmbH, Braun Markenkommunikation, SteffiSpeisebecher-Meister, E-Mail: speisebecher.s@pg.com, Sulzbacher Str.40 - 50, 65824 Schwalbach a.T.Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH,Willy-Brandt-Straße 55, 20457 Hamburg, Miriam Pschirrer, Tel.: +49 1520 34 60 267, E-Mail: miriam.pschirrer@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36235/5487795