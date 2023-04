Mit dem Incrementum Inflation Diversifier Fund können Anleger in Aktien, Anleihen und Rohstoffe investieren, um damit langfristig ihre Kaufkraft zu erhalten. Zuletzt war der Incrementum-Fonds damit so erfolgreich, dass BÖRSE Online ihm zwei €uro-FundAwards verliehen hat. Von Ralf Ferken Zwei €uro-FundAwards für den Incrementum Inflation Diversifier Fund Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...