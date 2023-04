EQS-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Razor Group übernimmt die Stryze Group und sichert sich weiteres Kapital

zur Stärkung der Position als führender E-Commerce-Aggregator Frankfurt am Main, 14. April 2023 - Razor Group ("Razor"), eine Beteiligung von Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) und ein führender Akteur im E-Commerce-Roll-up-Segment, hat die Stryze Group, einen namhaften Wettbewerber im Aggregator-Bereich, im Zuge ihres ambitionierten Plans zur weiteren Konsolidierung von E-Commerce-Aggregatoren erworben. Diese bedeutende Übernahme folgt der erfolgreichen Serie C-Finanzierungsrunde von Razor Group, die sich durch die zusätzlichen Investitionen auf insgesamt €80 Millionen ($88,4 Millionen) beläuft. Neben eines Aktientauschs der beiden Unternehmen investiert Upper90, ein bedeutender Investor im Bereich E-Commerce-Aggregation, zusätzliche Eigenmittel in Razor Group. Diese Investition schließt die Serie C-Runde ab, an der zuvor bereits L Catterton, Presight Capital, Blackrock, GFC, LatinLeap, Redalpine und 468 Capital mitzeichneten. Razor Group erwarb zuvor Valoreo in Lateinamerika und Factory14 in Europa und verfügt nun über ein globales Portfolio von 140 Assets, darunter mehr als 200 Marken. Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2022 Nettoumsätze in Höhe von 453 Millionen US-Dollar für seine Marken und beabsichtigt, die Akquisitionen zur geografischen Expansion und Stärkung seiner Präsenz in wichtigen Produktkategorien zu nutzen. In der herausfordernden Landschaft für E-Commerce-Startups und Aggregatoren hebt sich Razor Group durch den Einsatz seiner eigens entwickelten Inhouse-Technologie hervor. Ursprünglich konzipiert, um potenzielle Übernahmen zu bewerten, hat das Unternehmen die Technologie erweitert, um das Gesamtmanagement seiner diversen Geschäftsbereiche zu verbessern. Die Technologie unterstützt nicht nur die Produktauswahl, sondern optimiert auch das Supply-Chain-Management und adressiert weitere bedeutende betriebliche Anforderungen, wodurch Kostenstellen optimiert und die allgemeine E-Commerce-Effizienz gesteigert werden. "Gerade jetzt ergibt es Sinn für kleinere Akteure, Teil der Razor Group zu werden", so Tushar Ahluwalia, CEO und Mitgründer. "Konsolidierung ist der natürliche Weg, und das ist unser Weg nach vorn. Wir schaffen ein stärkeres Unternehmen, indem wir unsere Kräfte vereinen. Das ist die erfolgreich umgesetzte Strategie, die man bisher von uns gesehen hat und auch weiterhin sehen wird." Über Razor Group Die Razor Group GmbH ("Razor") wurde von den E-Commerce-Experten und Seriengründern Tushar Ahluwalia, Christoph Gamon, Shrestha Chowdhury und Dr. Oliver Dlugosch gegründet. Das in Berlin ansässige Unternehmen erwirbt profitable Amazon FBA-Geschäfte und andere Online-Marktplätze, die sich durch hohe Produktqualität, hervorragende Kundenzufriedenheit und einen ausgeprägten Geschäftssinn auszeichnen. Razor kombiniert signifikantes Wachstumskapital mit umfassender E-Commerce-Expertise und stellt so sicher, dass die erworbenen Unternehmen die nächste Stufe ihrer Entwicklung erreichen. Razor definiert sich als Konsumgüterholding mit einem klaren strategischen Fokus auf spezifische Produktkategorien, langfristige Wertschöpfung und erstklassige Kundenzufriedenheit. Über Heliad Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com. Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

