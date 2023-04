Einer Umfrage unter KI-Experten zufolge überholt die Künstliche Intelligenz den Menschen schon ein Jahrzehnt früher als bisher angenommen. Verpasst Europa die Chance?Google-Manager warnen schon jetzt: Deep-Fake-Videos sind so gut, dass es für deren Verbreitung Konsequenzen geben müsse. Die Künstliche Intelligenz sei schon "so mächtig", dass die Menschheit den richtigen Umgang mit ihr lernen müsse.Dabei war ChatGPT wohl nur ein Vorgeschmack auf das was, ab 2030 losgetreten wird. Als großer Kipppunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...