FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Puma vor Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Die Bilanz des Sportartikelherstellers dürfte im ersten Quartal ein gemischtes Bild aufzeigen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Starkem Umsatzwachstum in Europa, Asien und Afrika stehe wohl ein Nullwachstum in Amerika gegenüber. Die Ebit-Marge dürfte geschrumpft sein. Die strukturellen Wachstumstreiber sind aus Sicht von Maul aber intakt./niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 15:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 15:50 / MEZ





ISIN: DE0006969603