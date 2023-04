EQS-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

SHS VIVEON AG: Verzicht auf Bilanzierung aktiver latenter Steuern belastet Konzernergebnis 2022



17.04.2023 / 17:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die SHS Viveon AG - Anbieter von software-basierten Lösungen für Risiko-, Compliance- und Kreditmanagement - weist für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022 nunmehr das folgende Konzern-Ergebnis aus. Auf Basis des Vorsichtsprinzips hat der Vorstand heute entschieden, latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge in der Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 nur in Höhe der passiven latenten Steuern zu berücksichtigen. In Abweichung zum kommunizierten vorläufigen Konzern-Jahresfehlbetrag von ca. EUR 2,3 Mio. - inklusive Steuereffekt aus latenten Steuern in Höhe von TEUR 984 - wird nun ein Jahresfehlbetrag von minus EUR 3,12 Mio. ausgewiesen. Der Konzernumsatz beträgt EUR 9,12 Mio. und bestätigt die bisher kommunizierte Umsatzaussage. Darin enthalten sind wiederkehrende Umsätze im Konzern in Höhe von EUR 5,2 Mio., die mit 57 Prozent vom Gesamtumsatz über der bisherigen Ergebnisaussage liegen. Das Konzern-EBITDA beläuft sich auf minus EUR 2,73 Mio. bei einer Marge von minus 30 Prozent vom Gesamtumsatz, was gegenüber der bisherigen Ergebnisdarstellung von ca. minus EUR 2,85 Mio. eine leichte Verbesserung darstellt. Kontakt:

SHS VIVEON AG

Karin Schuler

Clarita-Bernhard-Straße 27

81249 München

Deutschland

T +49 89 74 72 57-0

F +49 89 74 72 57-900

Investor.Relations@SHS-VIVEON.com

www.SHS-VIVEON.com



Ende der Insiderinformation



17.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com